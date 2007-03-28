Пугачева ищет замену домработнице

Алла Пугачева озабочена поисками новой домработницы, которая вела бы ее хозяйство в Филипповском переулке. Главный критерий, по которому певица выбирает себе помощницу, – последняя должна уметь держать язык за зубами! О необходимости нанять новую домработницу певица думает с того самого дня, когда она въехала в 5-комнатную квартиру в центре Москвы. До этого момента такой вопрос не возникал, ведь с Аллой всегда была ее верная помощница Людмила Дороднова, которую вся тусовка давно уже называет по-свойски – Люся. Эта самая Люся работала у Аллы Борисовны аж с 80-х годов! Она перекочевала вслед за своей хозяйкой с Тверской улицы на Земляной Вал, когда Пугачева вышла замуж за Киркорова. Когда примадонна съехала от Филиппа в гостиницу «Балчуг», а потом и в Филипповский переулок, домработница осталась на Земляном Валу с Филиппом. По ее словам – уж слишком к Киркорову душой прикипела, пишет газета «Жизнь». – Это был единственный мой муж, которого Люся одобрила, – говорила всем Алла Борисовна. – Все предыдущие ей не нравились. В Филипповский переулок Люся приезжает раз в неделю, чтобы сделать генеральную уборку и приготовить еду. Понятно, что для пятикомнатных апартаментов звезды это не серьезно. Поэтому квартира нередко находится в «творческом беспорядке», а на кухне частенько копятся горы грязной посуды. – Но это не значит, что Алла Борисовна – белоручка! – говорит человек из близкого окружения певицы. – Я был удивлен, когда узнал, что она в состоянии взять в руки веник или, допустим, забросить белье в машинку-автомат. А готовит Алла Борисовна вообще сама! И для себя, и для своих гостей. Любимое блюдо – мясные котлетки, она их делает замечательно. Единственное, чего Пугачева действительно на дух не переносит, так это мыть посуду. Говорят, что однажды, находясь у певицы в гостях, один из ее друзей не выдержал и встал к раковине. Аллу это растрогало – она вспомнила, что ее отец тоже был очень хозяйственным человеком: мог и посуду помыть, и гвоздь забить. Кстати, раньше у Аллы Борисовны была личная повариха Лена, но теперь она живет на даче в Истре. Хотя всю зиму в доме никого нет, запускать его нельзя, кому-то нужно выполнять всю работу по дому. Кроме этого, у певицы есть один охранник и один водитель – вот и весь огромный «штат» персонала суперзвезды российского шоу-бизнеса. В данное время певица озабочена поисками новой домработницы и советуется по этому поводу со своими друзьями. Обращаться за помощью в агентства по поиску домашнего персонала она категорически не желает. Говорит, что у нее нет никакой гарантии, что не будут «сливать» частную информацию из ее дома. Так что должность домработницы Пугачевой пока вакантна. А свято место, как известно, пусто не бывает!