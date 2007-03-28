Галкин купил квартиру за $2 500 000

Максим Галкин приобрел 6-комнатную квартиру стоимостью в 2 500 000 долларов в элитном доме в центре Москвы. Однако ждать свою законную жилплощадь телеведущему пришлось в течение четырех с половиной лет. За это время дом пережил многое: из него с трудом расселили людей, которые проживали там еще с «коммунальных времен», строительство чуть не «заморозилось» на начальном этапе, а сам особняк едва не стал памятником архитектуры. О новом жилье юморист думал давно. Ведь дом, в котором он сейчас живет, находится в Черемушках. Элитным его можно было назвать разве что в советские времена. Квартира досталась Максиму еще от родителей, но его многое в ней не устраивает. Например, то, что она находится на последнем этаже и в доме, вопреки всем капитальным ремонтам, протекает крыша. Именно поэтому, занимаясь поиском нового жилья, Галкин строго предупреждал риелторов: «Только не последний этаж!» Выбор Максима на этот дом в Варсонофьевском переулке пал не случайно. Телеведущий давно увлекается старинными зданиями и памятниками и, узнав историю строения, где началась продажа будущих элитных квартир, был просто потрясен. Особняк в районе Лубянки был построен в 1896 году знаменитым архитектором Львом Кекушевым и стал так называемым «доходным домом», то есть домом, где сдавалось жилье. Когда-то в нем жили знаменитый композитор Александр Скрябин и архитектор Иван Жолтовский, построивший гостиницу «Метрополь». В советское время дом стал обыкновенной коммуналкой и даже вошел в историю благодаря писателям Ильфу и Петрову, которые поселили в него героиню романа «Двенадцать стульев» Эллочку-Людоедку. Именно сюда ходил Остап Бендер, чтобы выцыганить у нее два заветных стула. Есть версия, что у Эллочки был реальный прототип - некая девица Тамара, жившая в этом доме, пишет газета «Жизнь». Дом так и оставался коммуналкой до 2001 года, пока не был признан постановлением правительства Москвы аварийным. Жильцов решено было расселить по отдельным квартирам. Но нашлись люди, которые не обрадовались этому и обратились в главное управление охраны памятников с просьбой признать дом памятником архитектуры. Однако эта идея зачахла на корню. Хотя прекрасно сохранившаяся лепнина, просторные лестничные клетки, камины и массивные двери поражают воображение и до сих пор. Расселение заняло более двух лет. Новая жизнь у дома на Лубянке началась летом 2003-го, когда приступили к реконструкции. Параллельно началась продажа квартир, и владельцем одной из них стал Галкин. Задумка архитекторов – сохранить первозданный вид особняка и «начинить» его суперсовременным оборудованием - пришлась по душе не только Максиму: состоятельные покупатели буквально дрались за эти квартиры (сейчас их рыночная стоимость $10 тысяч за квадратный метр!). Каждый из них внес солидный задаток, но прошел год, а строительство не только не продвигалось, но и вовсе «заморозилось». Клиенты стали возмущаться, подозревая, что их хотят «кинуть». Говорят, что до Галкина, который был в этот момент сосредоточен на строительстве своей дачи в деревне Грязь, неприятные новости дошли в последнюю очередь. Юморист тут же принялся отстаивать свои права, и строительство сразу возобновилось. Видимо, известное имя решило все проблемы. Несмотря на то что официально в доме началась «реконструкция», по сути, это было самое настоящее строительство. «Родными» у особняка остались только внешний вид и стены метровой толщины. Все остальное было сделано заново из современных материалов. Сейчас дом уже достроен и все квартиры сданы «под отделку». Сначала Галкин выбрал четырехкомнатную квартиру, но позже ему предложили еще и «двушку» на этом же этаже, так что телеведущий стал обладателем шестикомнатных апартаментов. - В общей сложности жилплощадь Галкина составляет 250 квадратных метров, - рассказали строители. – На начальном этапе строительства они стоили 1850 долларов за квадратный метр - за эту цену Максим и покупал квартиру, кроме того он уже приобрел два парковочных места. Окончательно дом будет сдан к лету, но в квартире Галкина будут проводиться дизайнерские работы по индивидуальному плану. Так что заселится он сюда не раньше осени. Сейчас рыночная стоимость этой 6-комнатной квартиры - $2 500 000.