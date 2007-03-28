Ужас! Дробыш после ДТП с сотрясением мозга улетел в Финляндию

Позавчера ночью известный продюсер Виктор Дробыш и директор группы «Челси» Игорь Архипов попали в аварию. ДТП произошло в центре Москвы в районе станции метро «Добрынинская». В результате столкновения их автомобиля с микроавтобусом, по предварительному диагнозу, мужчины получили сотрясение мозга. В половине первого ночи автомобиль «фольксваген-туарег», за рулем которого находился Игорь Архипов (папа солиста группы «Челси» Романа Архипова), остановился на красный свет светофора в районе станции метро «Добрынинская». Как только загорелся зеленый, машина тронулась с места, но не прошло и доли секунды, как Дробыш и Архипов увидели несущийся прямо на них микроавтобус, пишет газета «Твой день». Разогнавшись по встречной полосе, машина на большой скорости протаранила левое крыло «фольксвагена», нанеся автомобилю серьезный урон. И Виктор Дробыш, находящийся на переднем пассажирском сиденье, и Игорь Архипов, который, как настоящий профессионал, сумел справиться с управлением в аварийной ситуации, были шокированы внезапностью ситуации. Однако нервным потрясением, к сожалению, не обошлось: оба участника ДТП получили сотрясение мозга, однако времени на получение полноценной медицинской помощи не оказалось ни у того, ни у другого. С немыслимыми головными болями потрясенный Дробыш уже через несколько часов улетел в Финляндию по деловым вопросам. Близкие пострадавших всерьез обеспокоены состоянием здоровья родных и случившимся в целом. Не надо быть суеверным человеком, чтобы отследить печальную тенденцию. Когда ограбили Николая Баскова, мгновенно последовала череда «звездных» ограблений: Валерия, Евгений Плющенко... Несколько дней назад страну потрясла трагедия с загоревшейся на Садовом кольце машиной, в которой погибли пятеро молодых людей, в том числе участник группы «Банда» Ратмир Шишков. К счастью, с Дробышем и Архиповым трагедии не произошло.