Джастин Тимберлейк стал причиной раздора в правительстве

Джастин Тимберлейк стал причиной раздора между законодателями штата Теннесси. Сенатор от Демократической партии Офелия Форд внесла на рассмотрение своих коллег резолюцию с предложением официально отметить этого любимого сына Мемфиса за его «в высшей степени успешную музыкальную карьеру и заслуги перед штатом Теннеси», сообщает агентство «Турне». Однако многим законодателям-республиканцам эта идея не пришлась по вкусу. Некоторых смущают связанные с сексом названия последнего альбома певца «FutureSex/LoveSounds» и включенных в него песен «SexyBack» и «Rock Your Body». Другие не могут забыть, что Тимберлейк был участником скандального эпизода в 2004 году, когда выступавшая вместе с ним в прямом телеэфире Джанет Джексон обнажила грудь. «Я не хочу, чтобы мое имя было связано с подобной идеей», - откровенно заявил сенатор Рэймонд Финни.