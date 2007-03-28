Шэрон Стоун рискует собой

10 марта кинозвезда Шэрон СТОУН в добром здравии справила 49-й день рождения. Хорошее самочувствие притупило инстинкт самосохранения актрисы - звезда «Основного инстинкта» наплевала на предостережения врачей и сильно увеличила физические нагрузки. Шэрон всегда категорически отвергала любые искусственные средства для 0поддержания молодости и красоты. Кондиции поддерживала исключительно физическими занятиями - упражнениями с отягощениями, комплексом боевых искусств тай-бо и для повышения гибкости тела. Чрезмерные нагрузки несколько лет назад привели к кровоизлиянию в мозг. Стоун удалось спасти благодаря революционной операции, названной ее именем, -вживлению в шею платиновой трубки для кровоснабжения в обход поврежденного сосуда. После чего женщине настоятельно порекомендовали воздерживаться от серьезных физических нагрузок. Однако со временем советы докторов забылись, и в последнее время «самая сексуальная женщина в категории «40+» вновь занимается йогой не щадя живота своего. - Остается надеяться, что мисс Стоун не навредит себе. Я бы порекомендовал ей не забывать о возрасте, перенесенной болезни и более бережно относиться к своему здоровью, - не скрывает тревоги известный лос-анджелесский кардиолог Соломон Велзник.