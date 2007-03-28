Настроение Земфиры зависит от цвета туалетной бумаги

Земфира в транспортных запросах не особо оригинальна: для себя просит представительский автомобиль, для группы - комфортный микроавтобус. Обязательное требование - салон для курящих, чтобы музыканты могли смолить при желании. 28 марта Земфира представит в Екатеринбурге программу «Лучшее». Говорят, звезда очень капризна и требовательна на гастролях, пишет "КП"-Екатеринбург. Однажды устроила скандал из-за туалетной бумаги не розового цвета, в другой раз чуть не отменила концерт, потому что не понравились подушки в номере. В общем, организаторам приходится постоянно следить за настроением певицы. Накануне она отменила концерт в Новосибирске, потому что простудилась. Но в Екатеринбург все-таки едет. Так что в номере Земы постоянно должна быть температура не ниже 20 градусов, а в гримерке - кондиционеры. Зема будет отдыхать в удобных апартаментах как минимум класса люкс. Для остальных участников снимают обычные одноместные номера. Певица любит, чтобы в номере было тепло и тихо. На столе будут свежие фрукты. Из техники в номере - телевизор со спутниковыми каналами. Кроме того, Земфира обычно возит с собой ноутбук, чтобы полазить в Интернете. Музыканты требуют трехразовое питание. Завтракать, скорее всего, будут в гостинице, обедать и ужинать - в каком-нибудь ресторане. Перед концертом группа перекусит в гримерке. Здесь накроют стол: горячий кофе, чай, молоко или сливки; соки (яблочный, томатный, вишневый); фрукты (яблоки, груши, бананы, виноград); минералка без газа (6 бутылок); бутерброды с сыром и с рыбой. Земфира любит черный хлеб. Из алкоголя звезда уважает приличный коньяк и виски.