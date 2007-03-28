Из «Парфюмера» сделали рок-оперу

22 мая в московском театре «Новая опера» состоится презентация рок-оперы «Парфюмер» по одноименному произведению Патрика Зюскинда. Композитор - Игорь Демарин. Зрителям будет предложена концертная версия рок-оперы, в сопровождении оркестра, хора, при участии вокально-драматических артистов. В настоящее время утверждены уже несколько партий: роль Маэстро Бальдини исполнит заслуженный артист России Валерий Яременко; роль первой жертвы - Виктория Макарская; роль отца Лауры исполнит народный артист СССР Владислав Пьевко. Актеры на роли Лауры и Жана-Батиста Гренуя еще не утверждены. По задумке, артист, утвержденный на роль Парфюмера, не будет выступать на презентации. Арию Парфюмера исполнит Игорь Демарин, дабы не дать на «растерзание своего героя, которого он выстрадал» и сохранить интригу до премьеры. Идея создания музыкального произведения по роману Патрика Зюскинда «Парфюмер» родилась в 1999 году, когда музыкант и композитор Игорь Демарин прочел книгу. Тогда же Демарин предложил написать либретто для будущего произведения поэту и драматургу Юрию Рыбчинскому. Как только литературная часть была завершена, Демарин приступил к созданию отдельных музыкальных фрагментов. До сих пор рок-опера ни полностью, ни частично не исполнялось на публике.