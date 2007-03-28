Алсу выгнали из США, разлучив с дочерью

По законам США Алсу вынуждена была уехать из Лос-Анджелеса. Эту новость сегодня сообщил журнал о звездах "МЫ плюс". Супруги Алсу (23 года) и Ян Абрамовы (29) отметили первую годовщину своей свадьбы на Гавайских островах. Они не стали по традиции дарить друг другу ситцевые платки (обычно первая годовщина свадьбы в народе называется ситцевой свадьбой, во время празднования супруги дарят друг другу вещи из ситца). "Поездку организовал Ян и сделал все, чтобы сохранить ее в тайне до самого дня отъезда, сообщила журналистам по телефону мама певицы Роза Сафина. Они давно хотели отдохнуть на островах, и годовщина свадьбы пришлась кстати". Как сообщает журнал, покинуть американскую виллу чета Абрамовых вынуждена была еще и в связи с тем, что по законам штата Калифорния Алсу, как турист (певица имеет туристическую визу) должна раз в полгода выезжать за пределы этого штата. Но разлука с дочкой была недолгой, через неделю отдыха на Гавайях Абрамовы вернулись к Сафине.