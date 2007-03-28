Определились претенденты на «Золотую маску»

В Москве отрывается 13-й сезон «Золотой маски». Накануне на внеконкурсном показе публике представили немецкую театральную легенду под названием «Карьера Артура Уи». Эта постановка труппы «Берлинер Ансамбль», которая выдержала более 300 представлений и однажды уже побывала в Москве. Пьеса Бертольда Брехта описывает приход к власти Гитлера через историю возвышения чикагского гангстера. Жюри «Золотой маски» предстоит 2-недельный марафон. За это время эксперты просмотрят 47 постановок, передает НТВ. Главными претендентами на награды являются Кирилл Серебренников, Лев Додин, Кама Гинкас, Генриетта Яновская.