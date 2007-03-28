Золотой цвет - модная тенденция этого сезона

Золотой цвет находит свое применение повсюду: начиная от брюк, платьев, жакетов и заканчивая поясами, сумочками и обувью… Золотой цвет – символ богатства и изобилия. Недаром этот цвет как императорский использовался в символике Священной Римской Империи. А уж если этот цвет еще и моден в этом сезоне, то вы просто обязаны блеснуть в образе богини Солнца. В повседневной жизни достаточно пары блестящих туфель и сумочки, однако для торжественного выхода нужно постараться и наколдовать себе золотой наряд и украшение. Только не стоит одеваться с ног до головы во все блестящее – для стиля важно чувство меры. Элементы золотого цвета могут присутствовать не только в наряде и аксессуарах, но и в макияже. Небольшой штрих в виде золотого цвета придаст вам поистине королевский вид. Макияж в золотых тонах всегда очень эффектен. Но носить золото не так просто – нужно знать меру и умело использовать «цвет солнца».