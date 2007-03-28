Соски Виктории Бекхэм убивают наповал (фото)

Чета Бекхэмов, переехавшая на постоянное место жительства в Америку, планирует стать главными героями нового реалити-шоу на телевидении. О чем будет передача, пока неизвестно. По слухам, в прямом эфире как раз и будет показан переезд из Европы в Америку и жизнь звездной семьи в новом особняке. Семейка Бекхэмов заменит семейку Осборнов. Но есть и другие версии, пишет "Российская газета". Например, некоторые утверждают, что стильная и гламурная Виктория посвятит новую телепрограмму моде, а Дэвид будет ей в этом помогать по мере сил. Какова бы ни была тема нового реалити-шоу, все это станет лишь "узаконенным" способом подсмотреть за их частной жизнью. Конечно, с появлением реалити-шоу достоянием общественности станет лишь семейная жизнь Дэвида, Виктории и их детей. Наверняка за кадром останутся многочисленные походы "налево", в чем, судя по всему, футбольная звезда себе не отказывает, а также интимные подробности и грязные подглядывания в ванной и туалете. Правда, Виктории уже скрывать, по сути, нечего. Практически любое появление экс-певицы сопровождается импровизированным (или, наоборот, заготовленным) стриптизом.