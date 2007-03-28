Фанатка Расторгуева готова отдать свою почку певцу

Узнав о том, что ее любимому певцу Николаю Расторгуеву требуется здоровая почка, жительница села Бехтерево Екатерина Закаляпина предлагает себя в доноры. У женщины аж три почки - медики называют этот случай феноменальным. Она уже написала артисту письмо: «Коля, услышала я о твоей беде. Бог дал мне три почки, и я хочу помочь. Приезжайте в гости в деревню. Тетя Катя». Екатерина Васильевна никогда не болела ничем серьезным и о том, что у нее три почки, узнала случайно. Кольнуло в боку, и она пришла на прием к урологам. Те нашли увеличенной правую почку, заподозрили опухоль и отправили в ближайшую больницу в Елабугу – оперировать. Но врач Анас Димиев сумел распознать совсем другое. Его пациентка была практически здорова, просто жила с тремя почками! За многолетнюю практику у Димиева это был единственный случай. Врач показал феноменальной пациентке ее рентгенограмму. – Вот ваши почки, – объяснил уролог. – Все три – правильной формы, и работают - каждая с мочеточниками. Катя тогда не придала значения своей уникальности, даже снимок не стала брать из больницы – так обрадовалась, что никакой операции не надо. – Мы ее около недели обследовали, – рассказывает Анас Кашшапович. – Я считаю что, если у человека три почки и это не вызывает никаких осложнений, то пусть живет без хирургического вмешательства. И мы не стали тогда вмешиваться. А расставаясь, я пошутил: «Зачем тебе, Катя, лишняя почка, можешь ее продать при случае...» Екатерина Васильевна вернулась домой. Растила с мужем четверых детей, по дому хлопотала – и об операциях думать не думала. А недавно вот прочитала в газетах, что Николаю Расторгуеву требуется донорская почка, и встрепенулась: - Вдруг я смогу спасти его! Сразу несколько газет написало о том, что у любимого всей страной артиста возникла серьезная проблема со здоровьем. Врачи определили у него хроническую почечную недостаточность в запущенной форме. Теперь солисту «Любэ» требуется еженедельный гемодиализ (подключение к искусственной почке), но лучшим выходом была бы пересадка донорской почки. Но найти подходящий здоровый орган сложно, а на пересадки большие очереди... Расторгуев продолжает работать, внеся поправки в график гастролей и подстроив его к необходимым медицинским процедурам. Изменил режим питания: исключил любые спиртные напитки. И о своей болезни старается не говорить, он не привык нагружать окружающих своими проблемами. Тем более не собирается лишать почки кого-то из родных. - Я поражен количеством звонков и писем, которые поступили мне, после того как в прессе появилась информация, что у меня проблемы с почками. Мне звонили не только простые люди, которые старались помочь советом, но и врачи, представители нетрадиционной медицины, - поделился Николай Расторгуев с "Жизнью". - Я благодарен всем, кто постарался чем-то помочь. Такое внимание - огромный стимул для меня, чтобы жить и бороться с любым недугом. Что касается данного случая, то я в состоянии справиться сам. Думаю, что все будет в порядке, тем более у меня есть поддержка стольких людей!