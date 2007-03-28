Алексей Чадов обещает оставаться холостым и не устраивать «оранжевую революцию» в России

Известный российский актер Алексей Чадов не собирается расставаться с холостяцкой жизнью, и уж, тем более, заниматься политикой. Об этом Чадов заявил сегодня в Киеве, передает корреспондент «Нового Региона». Сначала актер прокомментировал слухи о том, что в апреле собрался жениться на московской экс-стриптизерше Агнии Дитковските, которая вместе с ним снималась в фильме «Жара». «Это утка. Не верьте вы бульварной газете», – призвал актер киевских репортеров. Правда, перед этим Чадов пошутил, что свадьба для него – это большая трата денег. «Это стоит много денег, чтобы жениться мне в апреле», – сказал он. Российский актер прибыл в столицу Украины по случаю выхода в украинский прокат художественного фильма «Оранжлав», где он сыграл главную роль. Чадов признался, что очень любит эту картину, потому что она – про настоящую любовь. «За последние два года я уж со стороны Отечества точно не видел картины настоящей про любовь, где хочется переживать, плакать местами», – сказал актер. Украинский режиссер фильма Алан Бадоев, в свою очередь, сделал комплимент в адрес России. «Россия – это прекрасная замечательная страна, которая умеет ценить своих звезд, тем более, молодых, прогрессирующих постоянно и которые умеют вести за собой поколение». Журналисты тут же поинтересовались у Чадова, не собирается ли он возглавить какое-нибудь общественное или, может, политическое движение для молодежи.. «Я не люблю никому ничего навязывать. Самый лучший пример – это показать успешный вариант твоих действий. Вот и все. Сейчас очень много умной молодежи прогрессивной, как у вас, так и у нас. Здесь не нужно создавать планы, зомбировать людей и что-то пытаться наставить. Нет! Это не мое. Я никогда этим не занимался и, честно говоря, не буду», – заключил Чадов.