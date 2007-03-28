Брат Гурцкой: Незрячая беременная певица на Евровидении - зрелище для Европы

Пока беременная певица Диана Гурцкая выполняет все рекомендации врачей - подолгу гуляет, пьет соки, придерживается диеты и плавает в бассейне - ее брат планирует отправить ее на "Евровидение". Роберт потратил $70 тысяч на создание и аранжировку оригинальной песни, после того, как Министерство культуры Грузии вышло с инициативой отправить на конкурс Гурцкую. Однако, приехав в Тбилиси, он узнал, что от Грузии решили послать Софо Халваши, более известную под именем Софико. Прошлым летом в "Юрмале" она заняла третье место. Говорят, ее голос очень нравится президенту Грузии Саакашвили - это и стало определяющим в выборе. Однако Роберт не оставляет надежд поехать вместе с сестрой на конкурс, пишет "Экспресс-газета". "Почему бы не послать нашу Дианочку от России? - рассуждает он. - Представьте: выходит незрячая беременная певица - Диана будет к тому времени на седьмом месяце! - и трогательно поет. Такого Европа еще не видела! Ей точно первое место обеспечено!"