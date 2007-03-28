СРОЧНО! Пугачеву насильно отправили в дом престарелых

Известный театральный режиссер Роман Виктюк давно мечтает заполучить в одну из своих постановок певицу Аллу Пугачеву. Раньше он собирался предложить ей в партнеры Максима Галкина и поставить пьесу о страстной любви. А теперь Виктюк подумывает Аллу Борисовну в компании Алисы Фрейндлих и Елены Образцовой отправить в дом престарелых. "А еще хочу свести в одной постановке Алису Фрейндлих, Аллу Пугачеву и Елену Образцову, - мечтает режиссер. - Итальянский драматург Альдо Николай специально для меня написал пьесу о трех актрисах, которые живут в доме престарелых. Общаясь, они пытаются выяснить, кто из них был самой талантливой. Кроме того, выясняется, что они все любили одного и того же молодого человека, только по-разному. Написано все это с невероятным юмором, знанием театра и актерской души". "Уверен, что Пугачева и Фрейндлих с радостью согласятся сыграть обитателей дома престарелых, - говорит Роман Григорьевич. - Вообще женщины у меня соглашаются на все". По словам Виктюка, та же Елена Образцова согласилась сыграть в постановке "Венера в мехах" и специально для этого похудела на 17 килограммов. "Во время гастролей в Америке мы вместе отдыхали, ходили по разным магазинам, накупили самой разной садо-мазохистской атрибутики и рассуждали о том, как можно поставить "Венеру в мехах", - вспоминает Роман Григорьевич. - Потом, уже в России, Лена надолго пропала, я не видел ее несколько недель, а затем она звонит мне и говорит, что к ней надо немедленно приехать. Я позвонил Николаю Цискаридзе, и мы пошли к ней вместе. Заходим, и нас встречает актриса, похудевшая на 17 килограммов, постриженная наголо, одетая в железяки и кожу, с плеткой в руке. Щелкает плеткой и говорит, что готова репетировать Мазоха". Образцова и Виктюк действительно долго репетировали, но потом процесс затормозился, и теперь Образцовой снова придется худеть, пишет "Смена". Вот только Алла Пугачева вряд ли согласится ради Романа Виктюка отправиться в дом престарелых, пусть даже и только на сцене. Сейчас примадонна продолжает гастролировать по городам России, собирая полные залы. Покинуть сцену Алла Борисовна собирается в 60 лет, а пока певица полна сил и энергии и стареть точно не собирается.