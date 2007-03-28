Ева Польна готовится к Russian Fashion Week

Солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна уехала из Москвы, чтобы набраться сил перед предстоящей презентацией своей новой коллекции, которая состоится в рамках Russian Fashion Week. Даже находясь на восьмом месяце беременности, певица не собирается отказывать себе в выходе в свет, хотя и прекратила наконец на время концертную деятельность. В компании своей мамы и полуторагодовалой дочки Эвелины Польна уехала в один из подмосковных пансионатов. Как пишет "ТД", в течение полутора недель Ева будет отдыхать на свежем воздухе. Напомним, что в скором времени артистка должна родить мальчика.