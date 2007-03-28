9 причин смерти Анны Николь Смит

После смерти модели и актрисы Анны Николь Смит прошло уже больше месяца, но только теперь медики смогли определить точную причину ее смерти. Итак, знаменитая блондинка умерла из-за смертельной комбинации девяти разных лекарственных препаратов и от инфекции, связанной с возникшим у Смит абсцессом. Дело в том, что модель сама вводила себе прописанные врачами препараты внутримышечно. Из-за неправильно сделанных инъекций на ягодицах Анны Николь Смит развился абсцесс. Актриса с этим никак не боролась, и инфекция день за днем все более ослабляла ее организм. Принимаемые Анной Николь лекарственные средства тоже не способствовали улучшению состояния здоровья. Специалисты обнаружили в крови погибшей модели девять разных препаратов, большинство из которых обладает седативными свойствами, пишет "US Weekly". Актриса, вероятно, наблюдалась у разных врачей, каждый из которых прописывал ей успокоительные средства с похожим действием, а Анна Николь принимала их все. За несколько дней до смерти Смит чувствовала себя неважно: ее знобило и тошнило, поднялась высокая температура. В день своей смерти, 8 февраля, актриса с самого утра жаловалась на плохое самочувствие, не могла самостоятельно дойти даже до ванной, а несколько часов спустя, когда ее нашли бесчувственной, было слишком поздно. По словам специалистов, смерть Анны Николь Смит могла наступить из-за того, что она не рассчитала количество лекарств: "Никогда не знаешь, когда твой метаболизм скажет: "Это уже слишком". Для людей, которые принимают большое количеств лекарств, как Анна Николь Смит, однажды при слабости организма это может закончиться передозировкой. Ее иммунная система была поражена из-за инфекции. Ее организм не мог справляться с нагрузками. Вот почему у людей случаются передозировки. Они употребляют то количество к которому привыкли, но их организм слаб, и обычная доза убивает". "То, что она имела доступ к такому огромному количеству наркотических средств - абсурдно. Ей нужно было находиться в более безопасной среде", - резюмирует специалист по различного рода зависимостям Клер Вайсман.