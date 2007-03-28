Группу «Тутси» собираются распустить

Группа “Тутси” — на грани распада. “Я устал от вас! Распущу!” — срывает голос на солисток каждый день Виктор Дробыш. Как стало известно “МК”, продюсер решил распрощаться с некоторыми участницами коллектива и вернуть в его состав бывшую солистку — Машу Вебер. В свое время Маша покинула “Тутси” по причине огромного семейного счастья и последующей беременности. В коллектив в спешном порядке взяли новую девочку — Сабрину. Однако жизнь не заладилась ни у Маши, ни у обновленного состава бывших “фабриканток”. Муж Маши и отец ее ребенка Парвиз стал известен свету как якобы очередной супруг “татушки” Юли Волковой (которая уже сама запуталась в бесконечных опровержениях и подтверждениях слухов о собственной свадьбе). Постоянные склоки, ссоры из-за зависти и ревности привели в итоге к тому, что терпение продюсера “Тутси” Виктора Дробыша лопнуло. На днях он поставил девчонок перед фактом — в таком составе группе не быть. Основная причина ссор, как выяснилось, в том, что три девочки попросту завидуют четвертой — Насте Крайновой. По словам пресс-секретаря группы, трем участницам не дают покоя успех Насти у мужчин, удачи в творчестве и даже свежекупленный автомобиль. Таким образом, девушки делают все, чтобы выжить из коллектива Крайнову, и каждый день устраивают скандалы. Штрафные санкции и воспитательные беседы результата не принесли. Виктор Дробыш видит несколько выходов из ситуации — либо распустить группу вообще, либо взять обратно Машу Вебер и заменить ею одну из солисток, либо оставить в группе только Вебер и Крайнову. В любом случае о решении продюсера своенравным особам станет известно только в пятницу — на этот день в продюсерском центре назначено совещание по проблемам в “Тутси”.