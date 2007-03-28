ШОК! Примадонна не может самостоятельно передвигаться

На днях Алла Пугачева приехала на гастроли в Самару. На удивление репортеров, дежуривших у входа отеля «Ренессанс», певица прикатила на «Мерседесе», а не на лимузине, который всегда требует у организаторов концертов. Видимо, времена, когда Пугачеву встречали толпы поклонников, прошли. Или публика выросла вместе со звездой. Так что у входа в самую престижную гостиницу Самары Аллу встречал только один охранник «Ренессанса». Певица не спеша вылезла из машины и не торопясь проследовала к входу. По тяжелой походке было понятно, что звезда сильно устала и передвигается с трудом, пишет «Комсомольская правда – Самара». На верхнем этаже к приезду Аллы Борисовны подготовили президентский номер. Шикарная гостиная, две спальни и кабинет - вот «скромные» бытовые условия, которые устраивают звезду. Сутки проживания в апартаментах стоят 60 тысяч рублей. Пока поп-дива ожидала лифт, из дверей вышел носильщик и с большой тележкой отправился за скромным багажом Пугачевой. Прима привезла лишь дорожную и дамскую сумки и один чехол со сценическим костюмом. После обеда певица уже распевалась на сцене филармонии, а музыканты, приехавшие из Тольятти, настраивали аппаратуру. По «доброй» традиции встреч с журналистами и поклонниками Пугачева не устраивает. Но, по словам организаторов концерта, в зале и без того будет аншлаг - все билеты от 4 до 6 тысяч рублей самарцы раскупили давно.