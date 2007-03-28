Шокирующее имя для сына Булановой

Татьяна Буланова на 99,9 процентов уверена, что ее новорожденного сына будут звать Никитой. Зато отец малыша, футболист Владислав Радимов, рассказал, каким шокирующим могло быть имя его наследника, если бы он послушался соратников по команде. Один из одноклубников Владислава Радимова перед игрой чемпионата страны с "Сатурном" действительно предложил назвать ребенка именем автора гола, пишет "Смена". К счастью, молодые родители всерьез это напутствие не восприняли. "Представляю лица работников загса, когда мы бы с Татьяной выписывали свидетельство о рождении Фатиха Владиславовича, - говорит счастливый отец. - Прикольно было бы. Хотя счастливое событие в моей жизни стало, как водится, предметом добрых шуток со стороны друзей и знакомых". А супруга футболиста практически сразу определилась с именем сына. "Скорее всего, остановимся на Никите - это была инициатива Влада, - призналась певица. - Но пока это не на 100 процентов, а на 99,9! Одну десятую процента пока за собой оставляю. Вдруг еще какие-то идеи возникнут?" Кстати, малыш уже начал приобщаться к папиной профессии – футболу. "Да, еще в роддоме! – поделилась Татьяна. - Я как-то кормила сына, и как раз шел матч, в котором Влад играл. Я ребенку: "Смотри, там твой папа играет!" Но с его стороны никакой реакции почему-то не последовало".