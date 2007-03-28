Николь Кидман и Урбан ждут первенца

Голливудская кинозвезда Николь Кидман беременная первым ребенком. Этому радостному событию предшествовали месяцы лечения. У Кидман есть двое приемных детей, которых она воспитывала вместе с бывшим мужем Томом Крузом. При этом звезда и ее муж Кей Урбан пытались завести собственного ребенка с момента свадьбы в июне прошлого года. Друг пары рассказал австралийскому таблоиду: "Николь и Кей ждут ребенка. Они на седьмом небе от счастья после того, как узнали эту новость. Николь мечтала об этом с самой свадьбы. Все знают, как она старалась забеременеть. Она говорила об этом все время".