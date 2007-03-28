«ВИА Гра» поможет Меладзе

Валерий Меладзе, который некогда успешно выступал вместе с девчонками из группы «ВИА Гра», похоже, решил повторить удачный опыт. Разъезжая по России с гастролями, он в каждом городе интересуется поющей молодежью и непременно устраивает импровизированное прослушивание. Даже на концертах Валерий нередко выдергивает понравившуюся ему девушку из зала и пробует петь с ней дуэтом, пишет газета «Жизнь». – Валерий аккуратно записывает все контакты, – говорят помощники Меладзе. – Эти девушки могут попасть в его новые проекты...