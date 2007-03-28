Погибшему Ратмиру Шишкову «Банда» не будет искать замену

Напомним, что авария произошла в ночь с четверга на пятницу. Сгоревший Мерседес XL350 принадлежал другу Ратмира Шишкова певцу Deema (настоящее имя Альджемен Сисокка). Он купил машину прошлым летом. В последнее время у певца был настоящий творческий подъем. Он писал очень много музыки. По трагической случайности, друзья как раз спешили в студию. Ратмир Шишков был участником группы "Банда". В прессе ходило немало слухов о распаде коллектива. Солист "Банды" Тимати рассказал Дням.Ру, чем занимался Ратмир в последнее время. "Он ездил на гастроли со мной с программой "Black Star". Исполнял там сольные партии и бэк-вокал. В программе было много песен с участием Ратмира. Что будет с группой? Пока не решили все окончательно. Есть уже кое-какой записанный материал. Сами понимаете, сейчас не до этого. Другого участника, естественно, брать не будем".