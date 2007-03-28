Траурная свадьба Водонаевой

Алена Водонаева, как известно, воссоединилась со своим прежним бойфрендом Степой Меньщиковым. Построив любовь, пара начала строить и матримониальные планы. По признанию Алены, если она и выйдет замуж за Степу, то только в траурном платье. Уже летом на телестройке должна состояться свадьба Димы Шмарова и Солнца. Но Степу и Алену чужое бракосочетание волнует мало. "Мы как готовимся? Стены в доме красим, - отшутился Меньщиков. - Да и некогда нам особо, потому что у самих дело к свадьбе идет". "Мне Степан сделал предложение, вот я думаю, стоит ли соглашаться, - призналась Водонаева. - Для себя только одно решила. Если приму предложение, то на свадьбу со Степой надену черное платье". Тем временем другая пара – Рустам и Тори – обеспокоены не отношениями друг с другом, а конфликтом с ведущей шоу Ксенией Собчак, пишет "КП-Самара". "Я очень остро чувствую, как она отстранилась от нас, - переживает Рустам. - Ксения мало времени с нами проводит. А тут недавно у меня с ней конфликт разгорелся. Она заявила, что как человек я - полное г...но. Ксюша присутствует на площадке всего несколько минут в день, практически не интересуется мной. Что она может обо мне знать? И вдруг я попадаю под ее "внимание". Участники "Дома" считают, что Ксения переменилась из-за участия в проекте "Цирк со звездами". Ведь теперь Собчак основное свое время посвящает тренировкам, а своих подопечных, видимо, совсем забросила.