Знаменитая певица Эдита Пьеха серьезно больна. Лечение результатов пока не дает, более того, диагноз артистке до сих пор не поставили. Отчаявшись, Пьеха решила довериться столичным медикам. Эдита Станиславовна впервые почувствовала недомогание три недели назад. Тогда у нее поднялась высокая температура, которая упорно держалась на отметке 40 градусов. А вскоре заболели уже и все домочадцы знаменитоц певицы, пишет "КП-Санкт-Петербург". "Я очень плохо себя чувствую, - уставшим голосом сказала Пьеха, когда ей позвонили с расспросами о здоровье. - Слабость, ничего не хочется делать. Даже мои любимые собачки меня не спасают. Перезвоните мне через неделю. Думаю, мы уже поправимся. Простите, но сейчас мне очень трудно говорить. До свидания". Однако надежды Эдиты Станиславовны на скорую поправку не оправидались. "До сих пор непонятно, что это за болезнь, - сказала одна из ее помощниц. - Давление нормальное, температуры больше нет. А болезнь не уходит". "Эдита Станиславовна улетает в Москву, будет лечиться там, - добавила женщина. - Сколько она пробудет в столице, пока неизвестно. Все зависит от того, какой диагноз вынесет врач, какое назначат лечение".