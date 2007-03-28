Пэрис Хилтон расстроила активистов по защите прав животных

Это случилось, после того как светская львица прикупила себе искусственно выведенного карликового кота. Пэрис Хилтон (Paris Hilton) разочаровала активистов по защите прав животных, приобретя недавно карликового кота, определенного типа кошачьих, которых селекционеры продолжают разводить несмотря на бесчисленные проблемы здоровья у этого слаборазвитого вида кошачьих. Этот вид, как говорят, не в состоянии функционировать как нормальные животные. Они лишены такой характерной черты для котов, как резкие прыжки с высоты, потому что их лапы слишком коротки. В результате прыжка они могут повредить кости, потому что длина их лап не способна поглощать удар при приземлении. Голливудский автор сплетен, Джанет Чарлтон (Janet Charlton), написала на своем вебсайте:"Размножение этих животных в целом неэтично, и у них обычно существует огромное количество проблемы со здоровьем. Они симпатичны, но не здоровы или лишены возможности прожить жизни обычного кота. Мало того, что их лапы неспособны поглотить удар, у них масса проблем с внутренностями. » Но пока обеспеченные люди, как Пэрис, будут покупать этих домашних животных, недобросовестные селекционеры не прекратят разводить этот неприспособленный к жизни вид кошачьих. Активисты по правам защиты животных ожидали иного от Хилтон, как минимум, финансирование развития безопасного генетического вмешательства. Однако, основываясь на данном случае, можно с уверенностью предположить, что недобросовестное размножение не прекратится в течение многих лет.