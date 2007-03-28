«Чай вдвоем» уронили Юлю Волкову

Ровно за двое суток до премьеры акробатического номера дуэта «Чай вдвоем» режиссеры передачи решили разбавить их номер хрупкой женской красотой воздушной гимнастки Юлии Волковой. И желание сделать выступление эффектным едва не сорвало номер певцов. Уже в самом конце представления у Стаса и Дениса, выполнявших шпагат, канаты закрутились так сильно, что ребята коснулись (хотя они должны были находиться друг от друга на приличном расстоянии!) друг друга плечами, пишет "Жизнь". Еще немного - и они не смогли бы удержать свою партнершу! - В этот момент мне действительно стало страшно! - рассказывает Волкова. - Меня так трясло, что, думаю, внимательные зрители это заметили...