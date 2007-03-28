Как Тина Канделаки танцевала танго среди поломанных табуреток

На днях в Киеве группа "Ночные Снайперы" экранизировала свою песню "Морячок". Съемочный процесс развернулся в таверне "У хромого Пола" под руководством режиссера Виктора Придувалова (известен по работе с группами "Алиса", "Океан Эльзы", "Город312"). История любви итальянского моряка и японской гейши в своей видеоверсии трансформировалась в вестерн-роман моряка и официантки из бара. Роль главной героини, из-за которой в таверне кипят нешуточные страсти, исполнила блистательная телеведущая Тина Канделаки. Диана Арбенина: "Съемочный процесс был тяжелым в силу ночной смены, но при этом очень веселым. Я совершенно очаровалась режиссером и его командой. Особые слова хочется сказать в адрес Тины Канделаки, которая оказалась настоящим другом, которому я благодарна за молниеносную решимость и желание сыграть в этом ролике". По словам Дианы Арбениной никого, кроме Тины, она на эту роль не видела. Вот что говорит Тина Канделаки о своем участии в клипе: "Я вообще-то довольно скептически отношусь к съемкам в клипах и кино людей из других профессий. Я, например, телеведущая, а не актриса. И при всем моем уважении к большинству музыкальных коллективов, в их роликах я бы участия не приняла. Но среди тех очень немногих дисков, которые у меня есть в плеере, всегда есть альбомы Арбениной. Она - поэт, а их на нашей сцене единицы. И я давно говорила, что с удовольствием сыграла бы в ее клипе. Так что со своей стороны скажу, что это для меня большая честь". Интересно, что этот ролик стал дебютом и для музыкантов "Ночных Снайперов", которые снялись в клипе впервые. Соло-гитарист Иван Иволга исполнил партию банджо, клавишник Андрей Титков логично стал на несколько часов тапером, бас-гитарист Дмитрий Максимов играл на контрабасе. Ударнику же Дмитрию Горелову пришлось в эту ночь, пожалуй, проще всех - ведь он по сюжету играл постоянно спящего моряка. Атмосфера моряцкой таверны немыслима без драки. Более того, без драк. Их на этих съемках было много, дрались все и со смаком. В массовке были заняты преимущественно каскадеры, которые выполняли трюки много и с удовольствием. Артистка Диана Арбенина, выступающая в роли собственно рассказчицы истории, также приняла участие в одной из моряцких драк и даже торжественно разбила табуретку о спину рослого моряка. Надо сказать, что реквизита для боев было припасено с размахом: в результате съемочной смены моряки расколотили 5 дубовых столов, 12 табуреток, 30 подсвечников и бодро перебили 70 предметов посуды. По словам Тины Канделаки, в какой-то момент ей даже стало не по себе: "В какой-то момент, когда мы танцуем страстное танго с главным героем, и я выгибаюсь в финальном аккорде, было очень страшно - буквально в сантиметре от нас была вполне настоящая драка. Но в конечном итоге на съемках клипа Дианы Арбениной никто не пострадал!"