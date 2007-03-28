Игорь Саруханов устроил «Маскарад» на Неделе моды в Москве

Сегодня певец и композитор Игорь Саруханов устроил красочный "Маскарад" на Неделе моды в Москве. Так он назвал свою новую коллекцию сезона осень-зима. Поклонники его творчества знают о "Маскараде" как об одном из самых популярных хитов в репертуаре Саруханова. А осенью 2006 года он проявил себя еще и как модельер. Сегодняшнее дефиле перенесло зрителей в 1980 годы с их безудержным веселым и озорным настроением. Модели выходили на подиум в карнавальных масках и головных уборах, изготовленных питерским художником Татьяной Крыжановской. Хорошим дополнением к нарядам стала зимняя обувь ручной работы, которую специально для коллекции Саруханова выполнила Галина Волкова, сообщает ИТАР-ТАСС. Увлечение модой пришло к Саруханову через музыку. В прошлом году он записал песню "Платье", которая вдохновила его на первые шаги в мир моды.