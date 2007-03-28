Фильм Киры Муратовой покорил страны СНГ и Балтии!

Фильм Киры Муратовой «Два в одном» стал победителем в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии» на российском кинофестивале «Ника». Российская академия кинематографических искусств высоко оценила новую картину культового украинского режиссера, главные роли в которой выполнили Богдан Ступка, Рената Литвинова, Наталия Бузько, Александр Баширов. Юбилейная 20-я церемония награждения состоялась 23 марта в Москве. Всего в конкурсе на получение премии «Ника» приняли участие 95 фильмов. Продюсер картины Олег Кохан, руководитель кинокампании Sota Cinema Group выразил уверенность, что фильм «Два в одном» еще оценят лучшие кинофестивали мира. По его словам, создатели фильма «Два в одном» уверены не только в его успешной фестивальной судьбе, но и в прокатных перспективах картины. Звездный актерский состав, популярные у кинозрителей жанры детектива и мелодрамы, в которых выдержан фильм, серьезная промо-кампания — все это будет способствовать успеху картины у зрителей, считает Кохан. «Фильм получился захватывающим и искрометным. Уверен, ряд цитат из «Двух в одном» станут крылатыми», — сказал Кохан. По словам продюсера, во время переговоров с представителями самых крупных кинофестивалей он убедился, насколько мир восторгается украинским мастером, с нетерпением ожидая новых фильмов Муратовой. «Следовательно, у меня как у продюсера фильма более чем позитивные ожидания, связанные с успехом «Два в одном», — добавил он. Сегодня, по словам Кохана, кинокампания Sota Cinema Group занята подготовкой к мировой и национальной премьере фильма «Два в одном». На стадии завершения — договоренности с фестивалем класса «А», который представит миру новую картину Муратовой. Как сообщил Кохан, ждет премьеры короткометражный фильм Муратовой «Кукла». Предварительно, премьера запланирована на конец весны этого года. По словам продюсера, также начат подготовительный этап работы над следующим фильмом Муратовой «Мелодия для шарманки» по сценарию киевского драматурга Владимира Зуева. Кроме того, сообщил Кохан, Sota Cinema Group готовится к съемкам художественного фильма Романа Балаяна «Избранник» по сценарию Рустама Ибрагимбекова, главные роли в котором выполнят Олег Янковський, Оксана Акиньшина, Богдан Ступка.