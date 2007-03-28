Аллегра Версаче рискует умереть от анорексии

этой девочки с самого детства были все мыслимые материальные блага: она купалась в роскоши, получала самые красивые игрушки, а Джанни Версаче, обожавший свою племянницу, всегда шил «для своей принцессы» самые лучшие платья. Говорят, юную Аллегру Версаче навсегда изменила трагическая гибель дяди. Кроме того, не самое лучшее влияние на девушку оказали и непростые отношения с матерью Донателлой. Еще подростком Аллегра не раз наблюдалась у психотерапевта и лечилась от анорексии. Из-за своей болезненной худобы девушка редко появлялась на публике и лишь в последние годы начала выходить в счет и даже создала собственную коллекцию одежды. Но недавно стало известно, что Аллегра Версаче вновь на грани смерти. Анорексия вернулась: 20-летняя девушка довела свой организм до критического состояния и весит сегодня всего 32 килограмма. Сейчас наследница четверти империи Versace находится в клинике под постоянным наблюдением врачей. Она не может даже подняться с постели, а питание получает через зонд. Донателла Версаче переживает весьма сложный период в жизни, наблюдая, как ее дочь борется за жизнь. «Ее руки похожи на тонюсенькие свечки, а кожа – непонятного цвета. Чтобы вылечиться, ей придется пройти через многое», - прокомментировал один из служащих в семье Версаче.