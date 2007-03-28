Рэй Уинстон станет помощником Индианы Джонса

Британский актер Рэй Уинстон присоединился к актерской труппе четвертого фильма о приключениях Индианы Джонса. Несмотря на то, что сценарий картины держится в строжайшем секрете, изданию The Hollywood Reporter удалось узнать, что Уинстон сыграет друга и помощника знаменитого археолога и охотника за библейскими артефактами. Напомним, что фильм, у которого пока еще нет официального названия, снимает Стивен Спилберг по сценарию Дэвида Коэппа. Главную роль, как и в первых трех сериях, исполняет Харрисон Форд. В картине, выходящей на экран 22 мая 2008 года, также снимется Кейт Бланшет. Рэй Уинстон известен зрителям по таким картинам, как "Отступники" и "Хроники Нарнии". На момент написания статьи он снимался в новом трехмерном проекте Роберта Земекиса "Беовульф".