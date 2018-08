Участники Pink Floyd впервые на обложке Rolling Stone

На обложке апрельского номера Rolling Stone впервые за почти сорокалетнюю историю журнала помещена фотография группы Pink Floyd. В ноябре 1987-го года обложка также была посвящена Pink Floyd, но фотографий участников не было. В самом номере опубликована статья, посвященная истории группы. В ней в очередной раз рассказывается история группы и в очередной раз заходит речь о синхронизации альбома “The Dark Side Of The Moon” и фильма “The Wizard Of Oz”. В статью включены фрагменты интервью разных лет и утверждается, что свое название группа получила не только в честь Пинка Андерсона (Pink Anderson) и Флойда Каунсила (Floyd Council), но и в честь кошек Барретта.