Крейг получил паспорт на имя Джеймса Бонда

Министерство внутренних дел Великобритании, как оказалось, выдало настоящий паспорт на имя агента 007 Джеймса Бонда, роль которого в последней серии картины исполнил актер Дэниэл Крейг. Такой паспорт был выдан кинопродюсерской компании Eon Productions, которая снимает фильмы о Бонде, с целью придать большую реалистичность известному британскому сериалу, сообщает PR-inside. Тем не менее, как заявили в МВД, по соображениям безопасности паспорт должен быть возвращен в министерство. "Такие паспорта должны быть возвращены и уничтожены сразу же после использования", – заявил министр внутренних дел страны Джон Рид. Однако представитель компании Eon утверждает, что отдавать паспорт они вовсе не намерены. "Ни о чём подобном нас не просили, и поэтому мы оставим его у себя", – сказал он.