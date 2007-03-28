Джонни Депп вернулся к работе

Случилось это после того, как дочь актера выиграла в смертельной схватке c вирусом, по причине которого она была госпитализирована. Джонни Депп (Johnny Depp) вернулся на съемочную площадку фильма-мюзикла под названием «Sweeney Todd». Речь идет об экранизации бродвейского мюзикла Sweeney Todd, в котором Депп играет, несправедливо осужденного человека, возжелавшего жестоко отомстить судье. Напомним, что семилетняя дочь Деппа была госпитализирована еще в конце февраля. По сообщению британского таблоида The Mirror, маленькая Лили-Роуз (Lily-Rose) была серьезно больна и находилась в госпитале около 10 дней. Ее знаменитый отец и мать Ванесса Парадис (Vanessa Paradis) не отходили от нее. Однако 17 марта родителям девочки сообщили, что кризис миновал. У девочки случилось заражение крови, которое началось после того, как она наступила на ржавый гвоздь. По словам представителя семьи актера, в результате заражения пострадали некоторые внутренние органы, и отказала одна из почек. Однако, сейчас Лили-Роуз стало уже намного лучше.