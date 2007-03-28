Виктюк везет в Израиль новых «Служанок»

В июне в Израиль вновь приезжает театр Романа Виктюка. На этот раз маэстро привезет нам новую версию своего легендарного спектакля «Служанки» по пьесе Жана Жене, прошедшего на сценах 28 стран мира и принесшего Виктюку мировую славу. Премьера «Служанок» состоялась в 1988 году на сцене московского театра «Сатирикон». Постановка поразила зрителей, прежде всего, созерцательно-мистической природой сценического действия. Хореограф Алла Сигалова поставила танцы ярко и с долей отстраненности по отношению к самому спектаклю — как некое завораживающее и странное шоу. Благодаря Виктюку российская публика открыла для себя французского поэта-интеллектуала и «самого жестокого писателя мира» Жана Жене. Своих «Служанок» он написал по мотивам реальной, страшной и вовсе лишенной поэзии истории сестер Папен, зверски убивших свою хозяйку и ее дочь. В интерпретации Виктюка, «Служанки» — это пьеса «о том, что плебс никогда не может постичь дух, аристократизм. Он этой ненавистью к духу скорее уничтожит себя, нежели сможет понять, что происходит с высотой, небом, крыльями». К своему 70-летнему юбилею Виктюк поставил новую, уже третью версию «Служанок». Спектакль был впервые показан зрителю в день рождения маэстро, 28 октября 2006 года, на сцене театра Моссовета. Новые «Служанки» — это совсем другой спектакль, не похожий на две предыдущие версии. В постановке играют актеры нового поколения Театра Виктюка. Роль Соланж играет премьер театра Дмитрий Бозин. Мадам — Алексей Нестеренко, Клер — Дмитрий Жойдик. Любовник Мадам — Иван Никульча.