Звезда мелодрам «Красотка» и «Сбежавшая невеста», нестареющий герой-любовник Ричард Гир выставил себя на продажу на Интернет–аукционе. Победителя ждет ужин с актером в его новом ресторане, который вот-вот откроется в Нью-Йорке. Гир далеко не первая знаменитость, собирающая таким образом средства для организации о правах человека «Памяти Роберта Ф. Кеннеди», которая была основана в 1968 году, чтобы продолжить дело убитого американского сенатора. Торги за звездный «лот» начались с суммы в $13 500. На аукционе выставлены и другие лоты от знаменитостей, например, можно прогуляться со звездами сериала «Отчаянные домохозяйки», встретиться за ланчем с Робби Уильямсом, покататься на коньках с фигуристом Тони Хоком, оказаться гостем на популярном британском шоу с Уильямом Шэтнером «Boston Legal», написали в FemaleFirst. Торги за право отужинать с Ричардом Гиром будут проходить до 6 апреля, аукцион организовала вдова Кеннеди Этель. Для киноманов на аукционе есть и другие лоты - VIP проход на кинофестиваль Sundance в 2008 году и кинофестиваль Tribecca в 2007 году, а также на церемонию вручения премии «Эмми», где все звезды пройдут по красной ковровой дорожке.