СКАНДАЛ! Патрисию Каас оставили в Новосибирске без трусов

Патрисия Каас второй раз приезжает в Новосибирск, и оба раза ее визит не обходится без приключений. В первый раз певицу обвинили в том, что она не расплатилась по счету с рестораном за ужин на 20 персон. Вчера же звезду и ее музыкантов, как пишет «Твой день»,оставили без трусов! «Наш багаж - все четыре чемодана - задержали в Шереметьево-2. В чемоданах были концертные костюмы музыкантов и все инструменты. Артисты остались буквально голыми, пардон, даже без нижнего белья!» - рассказала Патрисия Каас корреспонденту Издания.