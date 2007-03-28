Книга бывшей няни детей Мадонны не вызвала ажиотажа

В книге описываются давно известные факты из жизни Мадонны. Предполагалось, что в книге повествуется о многочисленных оплошностях Мадонны в воспитании своих детей, а также о тиранических наклонностях Мадонны в адрес Мелиссы Думас (Melissa Dumas) . Или уж на крайний случай, какая-нибудь тайна из личной жизни Гая Риччи и Мадонны. Огромный интерес вызывает та часть книги, в которой говорится о лондонском центре Каббалы, который занимает немалое место в жизни семьи известной поп-дивы. Описывается также первая встреча Мадонны с Мелиссой, что прошла очень кратко, но настолько недружелюбно, что бывшая няня смогла уложиться в выражении своего недовольства и ненависти в 75 страниц. «Мы вошли в старое, ветхое здание через подвальный уровень. Стены были грязными и сырыми. В воздухе пахло болотом, а ковры были загрязнены. Слышался смех детей и их крики, они бегали из комнаты в комнату. На нашем пути мы прошли кухню, где повара готовили пищу, а я дрожала от одной только мысли, что буду здесь принимать пищу.» И собственно о самой встрече: «Мадонна смотрела мне прямо в глаза. "У Вас уже взрослые дети," сказала я, пробуя начать разговор настолько дружественно, насколько это было возможно. Ее брови взмыли вверх в удивлении. "Спасибо", ответила она резким тоном, затем оглянулась назад, обращаясь к Одри (няня, которую должна была заменить Мелисса), как будто желала сказать, "Ты слыхала это?" Одри кивнула, и Мадонна вернулась на свое место за рабочим столом. Это было интервью с моим предполагаемым работодателем.» Многие сайты публиковали дневник Мелиссы, немного озираясь на юридического характера претензии, но что страшного в том, о чем пишет няня в своей книге. Ничего сверх сенсационного она не рассказывает. В книге нет того материала, за публикацию которого можно привлечь к ответственности. Весь рассказ Мелиссы построен на тех фактах, которые известны каждому, кто читает новости о жизни знаменитостей: «С Мадонной трудно работать! У Мадонны трудный характер! Каббала – это плохо!» Нет даже легкого намека на скандал или сенсацию. Напомним, что бывшая няня детей поп-дивы собиралась в своей книге поведать миру всю правду о семье певицы. Было обещано, что в своих мемуарах Думас расскажет о скрытых от людских глаз сторонах брака поп-дивы и британского режиссера, о том, как ведут себя их дети, насколько глубоко Мадонна и ее семья "впали" в Каббалу, зачем Мадонна усыновила мальчика из Малави, личные фото семьи певицы и т.п.