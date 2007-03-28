Алене Водонаевой сломали пальцы из-за развратных фото в интернете

Не так давно в сети появились откровенные фотографии участницы "Дома-2" Алены Водонаевой, на которых она запечатлена в обнаженном виде в ванной, но при этом интимные части тела прикрыты пеной. Фотографии были сделаны Степаном Меньщиковым позапрошлым летом в Сочи. Стоит заметить, что эти фотографии не предназначались для широкой публики и хранились на CD-диске в его личных вещах. Однако диск был украден. И теперь фотографии голой Водонаевой появились в Интернете! Каково же было удивление Алены, когда она увидела эти снимки в Интернете. Разумеется, это привело ее в ужас и взбесило. Не теряя время даром, Алена начала вести собственное расследование. Она понимала, что фотографии украли ее домочадцы по проекту. Подозрение пало на Викторию Боню, с которой она не раз конфликтовала. Напомним, что Степа и Боня расстались около двух месяцев назад. А за то время, когда у них был роман, у Бони были все шансы порыться в личных вещах Степана Меньщикова, сообщает news.rin.ru. И вот возмущаясь пропажей фотографий, Водонаева сказала: "Там я сфотографирована в джакузи", а Боня не преминула съязвить: "И не какая это не джакузи, а убогая ванна на четырех ножках". Тогда Степа и Алена начали допытываться, откуда ей известно, сколько ножек было у ванны. Боня же выдвинула предположение, что Алена сама выложила скандальные фотографии в Интернет. Слово за слово - и девушки подрались. В результате Боня "украсила" лоб Алены шишкой, руки - царапинами и выбила фалангу пальца. У самой Вики - огромный синяк под глазом, ссадина на носу и разбита губа. А так как драки в "Доме-2" запрещены, и зачинщиков обычно выгоняют из шоу. Однако ведущие пока не приняли решения. Стоит еще разобраться, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации. Но, так или иначе, с кем-то из участников придется распрощаться. Кто же это будет?