У погибшего Ратмира Шишкова осталась юная невеста

Среди родных и друзей, которые скорбели о погибших в автокатастрофе «фабриканте» Ратмире Шишкове и его четверых друзьях на столичном Калитниковском кладбище журналисты заметили эффектную молодую блондинку. Девушка не скрывала своего горя, рыдала возле дома Ратмира и на его похоронах. По словам соседей погибшего певца, ее зовут Наташа, и она – невеста экс-«фабриканта». Гибель возлюбленного стала для девушки страшным ударом. Горюют о погибшем Ратмире и его преданные фанаты, пишет "КП". Поклонники певца каждый день собираются на месте трагедии в центре Москвы. Оставляют у дороги живые цветы, зажигают свечи в память о Ратмире, поют его песни…