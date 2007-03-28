ШОК! Ефиму Шифрину подложили бомбу

Неприятности преследуют Ефима с начала циркового проекта: после аварии на мотоцикле юморист получил массу синяков, затем последовало крушение на цирковом автомобиле, воспаление руки после укуса обезьяны, вывихнутое при выполнении акробатического номера плечо и разбитая в кровь от удара лодыжка. Но это еще не все. Во время репетиции Шифрина, когда пародист уже вылез из сундука, опутанного цепями, - подорвали пиротехники! …Оглушительный взрыв разнесся под куполом цирка, клубы дыма еще не успели рассеяться, как к юмористу бросились все, кто был на арене. К счастью, обжигающие искры лишь слегка опалили спину артиста. Казалось, цирковым и пиротехникам не избежать скандала. Но... - Будьте поаккуратнее, - сдержанно попросил коллег Ефим. - Очень прошу вас...