Поклонников X–files ждет продолжение

Крис Картер и Фрэнк Спотниц, создавшие сериал "Секретные материалы", начинают на этой неделе переговоры с компанией 20th Century Fox о создании полнометражной ленты по его мотивам. Об этом сообщил исполнитель главной роли X-files, актер Дэвид Духовны. По его словам, в проекте может принять участие и Джиллиан Андерсон, сыгравшая агента Скалли. Дэвид Духовны во время интервью несколько иронизировал относительно создания фильма о приключениях двух агентов ФБР, расследующих паранормальные явления, сообщает Comingsoon. "О чем будет фильм? Да я не знаю. Есть какая-то история, только вот я не знаю, о чем", - заявил исполнитель роли Фокса Малдера. Актер не смог сообщить более подробной информации, отметив, что если работа над фильмом начнется, то "это будет не скоро". "Я начинаю работать над новым проектом, который носит название Untitled David Duchovny Series (что можно перевести, как "Безымянные серии Дэвида Духовны" - Телеграф). А работа над сериалом всегда отбирает много времени. Ближайшие 11 недель у меня будут заняты", - заявил Дэвид Духовны. Стоит отметить, что в последнее время Дэвид Духовны редко появляется на киноэкране, принимая участие в одном проекте в год и предпочитая телесериалы. Последний фильм с его участием, увидевший свет – комедия "Телевизор" (The TV Set, 2006), в которой также приняла участие Сигурни Уивер. В 2007 году уже анонсировано несколько проектов с участием Дэвида Духовны – фильм ужасов "Секрет" (The Secret) французского режиссера Венсана Переса и драма "То, что мы потеряли" (Things We Lost in the Fire) Сюзанны Биер, в котором также снялись Холли Берри и Бенисио Дель Торо.