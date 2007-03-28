Ирину Салтыкову уложили в постель к бывшему мужу

Не так давно, на презентации своего DVD-сборника, певица публично помирилась со своим экс-супругом. Однако хрупкий мир может снова дать трещину. Видно, кого-то не очень устраивают гладкие отношения Ирины Салтыковой с отцом ее дочери Алисы. Желтой прессе жить без скандалов скучно. Поэтому одна из столичных газет дала свою трактовку имевшему место событию. А именно, что Салтыкова делит постель с бывшим мужем… Не надо быть провидцем, чтобы угадать реакцию артистки на этот пасквиль. Разумеется, Салтыкова крайне возмущена и рассержена. Вдвойне обидно, что Виктор Салтыков не имеет к этой публикации никакого отношения. Уже некоторое время он живет в браке с другой женщиной, да и у Ирины на личном фронте все в порядке. Более того, в этом году певица грозилась выйти замуж за одного своего воздыхателя. После затяжных скандалов и взаимных упреков в прессе Ирине и Виктору, надо полагать, тяжело было прийти к компромиссу. Однако за столько лет страсти немного улеглись, и они, будучи людьми рассудительными, решили закончить открытое противостояние ради своей дочери. «Я помирилась с Виктором только ради ребенка, - подтвердила возмущенная Салтыкова. – Мы с Алисой просто решили дать ему еще один шанс. Знаете, жизнь настолько коротка, что не стоит тратить ее на бессмысленные конфликты. Но, хочу заверить, никаких романтических отношений у нас нет и быть не может! Это пройденный этап. И у меня, и у Виктора своя личная жизнь. Так что все это вранье! Просто кому-то хочется, чтобы мы опять поссорились!»