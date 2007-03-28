Перед смертью Михаил Ульянов пожертвовал свои сбережения на восстановление храма

Художественный руководитель театра имени Вахтангова, актер Михаил Ульянов, который скончался в понедельник после продолжительной болезни, незадолго до смерти передал все свои сбережения на восстановление Спасского собора в Таре в родном Прииртышье. Храм был разрушен в годы советской власти, и лишь усилиями М. Ульянова в 2002 году началось его восстановление, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сегодняшнюю публикацию в газете "Твой день". Именно он передал для реставрационных работ без малого два миллиона рублей. Помимо личных сбережений, были и пожертвования знакомых актера, к которым он обращался с просьбой помочь возродить храм. Настоятель Спасского кафедрального собора отец Роман уверен, что душа М. Ульянова теперь в раю. "Все его мечты были связаны с простыми людьми. Мечтал о восстановлении храма, мечтал о скромном театре и никогда не думал о своей выгоде. Господь не оставит его", - сказал священник.