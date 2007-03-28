Шевчук и Киркоров отказались от публичной драки

В середине апреля на Первом канале стартует новый телепроект «Король ринга», в рамках которого на боксерском ринге сойдутся 8 звезд российского шоу-бизнеса и актеры. Правда, на брифинге, прошедшем в пресс-центре «АиФ» 28 марта, режиссер телепроекта Андрей Болтенко назвать имена участников отказался. Toppop.ru предложил режиссеру для поднятия рейтинга ангажировать на ринг двух «заклятых друзей» Юрия Шевчука и Филиппа Киркорова. «Мы делали такие предложения и Киркорову, и Шевчуку, но оба отказались», - разочарованно произнес Болтенко. Известно, что комментировать бои будет Николай Фоменко, а куратором и тренером звезд выступит Константин Дзю, который на пресс-конференции коротко сформулировал свою миссию: «Моя задача - чтобы артисты друг друга не покалечили. Я по себе знаю, что травму получить очень легко».