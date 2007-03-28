Дочь Донателлы Версаче умирает от анорексии (ФОТО)

Дочь известных родителей впервые вышла в свет, после многолетней борьбы с анорексией. Донателла Версаче (Donatella Versace) подтвердила изданию ET, что ее дочь, Аллегра Версаче (Allegra Versace) действительно лечится от заболевания анорексия. Аллегра борется с этим страшным недугом в течении нескольких лет, и только сейчас в состоянии ее здоровья замечены некоторые изменения в лучшую сторону. Донателла рассказала: «Наша дочь, Аллегра борется с анорексией вот уже много лет. Она получает лучшую медицинскую помощь, которая помогает ей преодолевать эту болезнь и кажется, она идет на поправку. Как родители, мы прилагаем все усилия, чтобы защитить нашу дочь. Однако, из-за многочисленных статей, появляющихся в СМИ, мы хотим обратиться к каждому, чтобы было понятно, что мы действительно ценим их беспокойство за Аллегру, но и одновременно, просим их проявить уважение к ее частной жизни."