Легенда мирового кино Элизабет Тейлор поделилась секретами успеха с молодыми звездами за обедом в популярном ресторане Лос-Анджелеса Mr Chow. Звезда одела шикарное синее вечернее платье и дорогие бриллиантовые украшения. Сидя в инвалидной коляске, она счастливо улыбалась фотографам. Во время интервью американским новостям Entertainment Tonight Тейлор дала совет популярным звездам, таким как Линдсей Лохан, которые жалуются на прессу и преследования папарацци. «Если вы хотите, чтобы ваша частная жизнь оставалась в тени, не привлекайте к себе внимания тусовками в общественных местах. Отлично провести время можно и дома», - посоветовала звезда. Послание легенды относилось ко всем звезда «города мишурного блеска» (так называют Голливуд), которые активно посещают многочисленные вечеринки и всегда на виду, а в итоге обвиняют прессу в повышенном внимании к их частной жизни. «Вы получаете то, к чему сами стремитесь. Существует миллион способов избежать внимания прессы и дурной славы», - говорит Тейлор. Актриса посоветовала поступать как она: устраивать званные вечера у себя дома, куда папарацци вход воспрещен. Тейлор, которая недавно с размахом отпраздновала 75-летие, иногда выбирается поужинать в одиночестве в популярные места. Обычно ее сопровождает любимая собака Дейзи. В последнее время актриса передвигается на инвалидном кресле и страдает сильными болями спины. Звезда «Клеопатры» отмечала День Рождение в Лас-Вегасе в кругу близких друзей и семьи. Поздравить звезду приехал ее 52-летний сын Кристофер Уилдинг, актриса Дебби Рейнольдс, иллюзионисты Зигфрид Фишбахер и Рой Хорн, фотомодель Кэти Айрлэнд. Особый шок у гостей вызвало появление короля поп-сцены Майкла Джексона, который в последние несколько лет ведет жизнь затворника. За свою актерскую карьеру Элизабет Тейлор была дважды удостоена «Оскара» как лучшая актриса года, а американский институт кино включил её в список самых выдающихся актрис за всю историю кинематографа.