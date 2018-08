Мик Джаггер обвинил Кита Ричардса во лжи

Солист рок - группы The Rolling Stones Мик Джаггер обвинил гитариста группы Кита Ричардса во лжи. Он заявил, что Кит привирает, рассказывая о том, что он занимается оформлением сцены во время мирового тура легендарной «A Bigger Bang». Во время живого Интернет – вещания по поводу грядущего турне по Европе, которое пройдет сразу же после завершения тура «A Bigger Bang», Мик признался: «Оформление сцены просто отличное! Кит утверждает, что в основном использовались его идеи, но он лжет». «Роллинги» дадут более 20 концертов в Европе: первое выступление пройдет в Бельгии в июне, а завершится концертный тур 21 августа в Лондоне. 63-летний Джаггер заверил прессу и поклонников самой старой рок-группы: «Я никогда не устану. Я с нетерпением жду выступлений!». В то же время 63-летний Кит Ричардс, который перенес в прошлом году операцию на мозге, после того как упал с кокосовой пальмы во время отдыха на островах Фиджи, просит отменить несколько выступлений, написал британский источник Female First. «Я буду следить за ним, так что он больше не полезет ни на одну пальму», - оптимистично заявил Джаггер. The Rolling Stones выступят на знаменитом фестивале рок-музыки Isle of Wight в Великобритании, и это будет знаменательная дата - 43 года назад музыканты впервые взошли на площадку фестиваля.Заядлый поклонник фитнеса Джаггер пообещал поклонникам, что проследит за Китом Ричардсом, чтобы больше не случилось нелепых падений и травм. Неугомонный лидер Rolling Stones Мик Джаггер помимо концертных выступлений успевает сниматься и в кино. В США пользуется популярностью комедийный сериал телекомпании ABC «Давайте-ка ограбим Мика Джаггера» (Let's Rob Mick Jagger), в котором старина Мик играет самого себя.