Зрители заподозрили в Пугачевой двойника

Поклонники певицы решили, что вместо Примадонны концерт в Самаре дает ее копия. После вторничного концерта Аллы Борисовны в Самаре публика выходила из филармонии озадаченная. - Да не Примадонна это! - переговаривались в толпе. - Нам прислали двойника! Поводов для сомнений в подлинности звезды было несколько. - Алла Борисовна вроде как ростом выше стала, - сомневается самарчанка Светлана Трофимова. - Я видела Пугачеву на той же сцене филармонии два года назад. На фоне мужчин-аккомпаниаторов ее 165 сантиметра роста выглядели очень скромно. А в этот раз она была без каблуков, в сапожках на плоской подошве, но в сравнении с другими вовсе не казалась "малышкой". Хотя аккомпаниаторы у нее остались все те же. Смутил поклонников и голос певицы. - Алла Борисовна всегда поет «вживую»! - удивлялся после концерта ее поклонник Сергей Пронченко. - А сегодня несколько раз заметно «промахнулась» мимо фонограммы... Обсуждали зрители и не по возрасту стремительные передвижения звезды. Мол, звездная гостья как козочка по сцене скакала, чего трудно ждать от зрелой дамы. Вместе с певицей в Самару приехал «фабрикант» Майк Мироненко. Ему «Комсомолка» и адресовала общий вопрос: - Майк, а Пугачева настоящая? Это не двойник? Реакция «фабриканта» оказалась странной. Мироненко... покраснел, скрестил на груди руки, опустил глаза и, помедлив, ответил: - Может, это люди просто так пошутили? Впрочем, у большинства зрителей сомнений в подлинности примадонны не возникло. Билетов никто не сдавал, после концерта звезде устроили настоящие овации... - Пугачеву не подделаешь! - заявила "Комсомолке" супружеская пара, выходящая из зала. - Она у нас одна!